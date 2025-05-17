В южном районе Омской области отменено автобусное сообщение

Жители Черлака на юге Омской области остались без автобусного сообщения. Администрация Черлакского городского поселения сообщила о приостановке движения рейсового автобуса, начиная с 16 мая 2025 года.
Причиной прекращения автобусного сообщения названа невозможность заключения нового контракта с перевозчиком. В заявлении администрации отмечается, что приостановка будет действовать на неопределенный период.
Традиционно, в подобных ситуациях власти объявляют конкурс на поиск нового перевозчика, однако информация о проведении аналогичных действий в Черлаке пока не поступала. Судьба автобусного сообщения в райцентре остается под вопросом.
Ранее мы писали, что в Омской области резко подорожал проезд в междугородних автобусах и поездах.