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В южном районе Омской области отменено автобусное сообщение

Проблему подтвердили в администрации Черлакского района.

Источник: Комсомольская правда

Жители Черлака на юге Омской области остались без автобусного сообщения. Администрация Черлакского городского поселения сообщила о приостановке движения рейсового автобуса, начиная с 16 мая 2025 года.

Причиной прекращения автобусного сообщения названа невозможность заключения нового контракта с перевозчиком. В заявлении администрации отмечается, что приостановка будет действовать на неопределенный период.

Традиционно, в подобных ситуациях власти объявляют конкурс на поиск нового перевозчика, однако информация о проведении аналогичных действий в Черлаке пока не поступала. Судьба автобусного сообщения в райцентре остается под вопросом.

Ранее мы писали, что в Омской области резко подорожал проезд в междугородних автобусах и поездах.