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В Ростове ищут сотрудника на зарплату 430 тысяч рублей

В Ростове программист может заработать от 95 до 430 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения ростовских работодателей в сфере IT. Так, от 95 до 130 тыс. рублей обещают программисту со знанием теории баз данных, с практическим опытом работы на нескольких языках программирования. Также необходимо владеть английским на уровне чтения.

От 130 до 160 тыс. рублей предлагают соискателю, владеющему методами защиты информации в сетевых приложениях, с опытом разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений. Требуемый стаж работы программистом PHP — от года.

— На самую высокую зарплату, от 280 до 430 тыс. рублей, может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов и стажем работы программистом PHP от 3 лет, — прокомментировали аналитики сервиса SuperJob.

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