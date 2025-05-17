В Ростове ищут сотрудника на зарплату 430 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения ростовских работодателей в сфере IT. Так, от 95 до 130 тыс. рублей обещают программисту со знанием теории баз данных, с практическим опытом работы на нескольких языках программирования. Также необходимо владеть английским на уровне чтения.