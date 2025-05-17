В Ростове ищут сотрудника на зарплату 430 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы изучил предложения ростовских работодателей в сфере IT. Так, от 95 до 130 тыс. рублей обещают программисту со знанием теории баз данных, с практическим опытом работы на нескольких языках программирования. Также необходимо владеть английским на уровне чтения.
От 130 до 160 тыс. рублей предлагают соискателю, владеющему методами защиты информации в сетевых приложениях, с опытом разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений. Требуемый стаж работы программистом PHP — от года.
— На самую высокую зарплату, от 280 до 430 тыс. рублей, может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов и стажем работы программистом PHP от 3 лет, — прокомментировали аналитики сервиса SuperJob.
Подпишись на нас в Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Все аттракционы в Ростове допустили к эксплуатации.
65 процентов ростовчанок проголосовали за сокращенный рабочий день.