Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи одобрил реализацию ряда IT-проектов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации одобрил реализацию ряда ИТ-проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минсвязи.
В сфере здравоохранения был одобрен проект модернизации медицинской информационной системы «Клиника» для создания современного решения для поддержки процессов обслуживания населения при стационарном лечении. По направлению торговли было принято решение о целесообразности разработки новых ИТ-решений для самых крупных торговых площадок столицы для перехода на новые каналы доставки товаров потребителям. В сфере авиаперевозок одобрен проект формирования передовой экосистемы решений для работы Национального аэропорта в целях повышения оперативности внутренних процессов и качества работы с пассажирами. Кроме того, в сфере пограничного контроля пройдет совершенствование сервисов систем пограничного контроля для обеспечения безопасности государственной границы.
Большинство проектов будут запущены в реализацию в текущем году. Их основная задача — повысить эффективность работы национальной инфраструктуры и вывести на новый уровень качество обслуживания населения. -0-