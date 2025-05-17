Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи одобрил реализацию ряда IT-проектов

В сфере здравоохранения был одобрен проект модернизации медицинской информационной системы «Клиника» для создания современного решения для поддержки процессов обслуживания населения при стационарном лечении. По направлению торговли было принято решение о целесообразности разработки новых ИТ-решений для самых крупных торговых площадок столицы для перехода на новые каналы доставки товаров потребителям. В сфере авиаперевозок одобрен проект формирования передовой экосистемы решений для работы Национального аэропорта в целях повышения оперативности внутренних процессов и качества работы с пассажирами. Кроме того, в сфере пограничного контроля пройдет совершенствование сервисов систем пограничного контроля для обеспечения безопасности государственной границы.