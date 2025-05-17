Д. Шнайдер будет работать с новым тренером после ухода Д. Сафиной

Теннисистка из Самарской области прекратила сотрудничество с отечественным специалистом и определилась с потенциальным наставником.
На турнире в Риме Шнайдер выступала без тренера. Дошла до четвертьфинала (12+). На этой стадии уступила итальянке Жасмин Паолини — 1:2 (7:6, 4:6, 2:6). Матч шел 2 часа 28 минут.
При этом Eurosport пишет, что в списке кандидатов на пост тренера есть румынский теннисист Мариус Копил. В 2015-м вместе с соотечественником Адрианом Унгуром стал чемпионом турнира в Бухаресте в парном разряде (12+).
Ранее Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в полуфинале римского состязания (12+).
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!