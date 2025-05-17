Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России священнику

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил посмертно присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде.
Ранее СМИ сообщали, что священник, отец 11 детей Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца.
«Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России», — сказал Миронов РИА Новости.
Лидер СРЗП рассказал, что с самого начала СВО отец Сергий ушел на фронт добровольцем и погиб как воин, как патриот, как христианин, «отдав жизнь за други своя».
«Он ушел в пасхальные дни, в дни победы сил света над смертью и разрушением. Дома у него осталась жена и 11 детей. И пусть ничто не заменит им отца, его подвиг будет в их судьбе путеводной звездой», — добавил политик.