«Отныне эти ребята — наши защитники и опора». Новобранцы внутренних войск приняли присягу в Витебске

17 мая, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Новобранцы витебской войсковой части 5524 и воспитанники военно-патриотического клуба (ВПК) «Витязь» первыми приняли присягу на верность Родине на новой площади Государственного флага и герба, передает корреспондент БЕЛТА.
Новое пополнение войсковой части, которая была создана в 1993 году как отдельный специальный милицейский батальон внутренних войск МВД Беларуси, приняли присягу на знаковом месте, которое появилось в Витебске. Это площадь Государственного флага и герба. Этой чести удостоились и воспитанники ВПК «Витязь», которые отрабатывают строевую, физическую и огневую подготовку в войсковой части 5524. Воинская присяга для каждого мужчины — это не просто слова, а клятва настоящего воина, готового мужественно и самоотверженно защищать свою Родину. Она проходит с ними всю жизнь.
Разделить торжественный момент с молодыми солдатами пришли представители областной власти, родители и друзья. Мама одного из новобранцев Наталья Ионникова поделилась, что это не просто волнительное, а поистине историческое событие для всех, кто находился в этот день на площади. «Слова присяги прозвучали как гимн прощания с детством и беззаботной юностью, отныне эти ребята — наши защитники и опора. Я считаю, что Родина — это не что-то абстрактное, она внутри каждого из нас. Это родные, друзья, любимая девушка, это место, где мы родились, работаем и где продолжаем жить. Но за жизнь и любовь нередко приходится бороться. Практически ежедневно мы сталкиваемся с испытаниями. Для этого нужны силы, опыт и внутренняя опора. Служба в армии — это важный и одновременно сложный этап в жизни мужчины. Мы, родители, уверены, что наши ребята перенесут достойно все трудности, проявят свои лучшие качества и познают цену настоящей мужской дружбы. Жизнь по армейским законам научит их храбрости, смелости, доброте, любви к родным и близким, своей Родине», — поделилась она.
Со словами напутствия к новому пополнению обратился председатель Витебского облисполкома Александр Субботин. «Именно с этого момента вы являетесь истинными защитниками своих родных, страны, семьи и земли. Вы первыми приняли присягу на площади Флага и Герба, и хочу пожелать вам, чтобы это звание первых вы сохранили до конца своих дней, чтобы вы были первыми везде — в учебе, жизни, и всегда были победителями», — поздравил он новобранцев и воспитанников ВПК. -0-
Фото Олега Климовича, «Витьбичи»-БЕЛТА.