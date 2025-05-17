«Отныне эти ребята — наши защитники и опора». Новобранцы внутренних войск приняли присягу в Витебске

Разделить торжественный момент с молодыми солдатами пришли представители областной власти, родители и друзья. Мама одного из новобранцев Наталья Ионникова поделилась, что это не просто волнительное, а поистине историческое событие для всех, кто находился в этот день на площади. «Слова присяги прозвучали как гимн прощания с детством и беззаботной юностью, отныне эти ребята — наши защитники и опора. Я считаю, что Родина — это не что-то абстрактное, она внутри каждого из нас. Это родные, друзья, любимая девушка, это место, где мы родились, работаем и где продолжаем жить. Но за жизнь и любовь нередко приходится бороться. Практически ежедневно мы сталкиваемся с испытаниями. Для этого нужны силы, опыт и внутренняя опора. Служба в армии — это важный и одновременно сложный этап в жизни мужчины. Мы, родители, уверены, что наши ребята перенесут достойно все трудности, проявят свои лучшие качества и познают цену настоящей мужской дружбы. Жизнь по армейским законам научит их храбрости, смелости, доброте, любви к родным и близким, своей Родине», — поделилась она.