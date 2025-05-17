В Калининградской области прошли учения вертолетчиков

На территории Калининградской области состоялись учения экипажей многоцелевых вертолетов Ми-8, а также противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота. Мероприятие носило плановый характер. Полеты проходили как в светлое, так и в темное время суток.
— В рамках учебно-боевых заданий пилоты Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне, — сообщили в Министерстве обороны России. — Также выполнили полеты на малых высотах по заданным маршрутам, огибая сложные участки рельефа местности, тем самым отработали элемент скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО условного противника. Были осуществлены вылеты на поисково-спасательные работы с выполнением элементов разведки местности.
Противолодочные Ка-27ПЛ тренировались в поиске, классификации и слежении за субмаринами условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств. В этом летчикам помогали малые противолодочные корабли БФ.