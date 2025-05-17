В Калининградской области прошли учения вертолетчиков

— В рамках учебно-боевых заданий пилоты Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки по наземным целям условного противника на авиационном полигоне, — сообщили в Министерстве обороны России. — Также выполнили полеты на малых высотах по заданным маршрутам, огибая сложные участки рельефа местности, тем самым отработали элемент скрытного перемещения от обнаружения средств ПВО условного противника. Были осуществлены вылеты на поисково-спасательные работы с выполнением элементов разведки местности.