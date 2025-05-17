Гуров поздравил победителей конкурса «Росмолодежь. Гранты»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников конкурса «Росмолодежь. Гранты» стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
«Поздравляю победителей конкурса “Росмолодёжь. Гранты”! По итогам 1 сезона этого года определён 1401 победитель из 81 региона России. Общая сумма грантовой поддержки — 800,9 миллиона рублей», — написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи отметил, что самой популярной номинацией стала «вдохновляй». В пятерку самых активных регионов вошли Республика Карелия, Башкортостан, Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание он.
Гуров поблагодарил участников конкурса за интересные проекты и инициативы и уточнил, что не получившие поддержку конкурсанты могут запросить обратную связь.