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Новая песня Натальи Гордиенко: Молдавская певица представила сингл накануне финала Евровидения

Песня продолжает сладкую историю певицы, но с неожиданным звучанием и новым настроением.

Источник: Комсомольская правда

Sugar Girl возвращается: Наталья Гордиенко представит «Salty Caramel» в преддверии финала Евровидения.

16 мая 2025 года, накануне гранд-финала Евровидения, Наталья Гордиенко выпускает новый сингл — «Salty Caramel». Двукратная финалистка конкурса и обладательница рекорда самой длинной ноты в 17 секунд возвращается к слушателям с треком, который сочетает сладость и дерзость.

Песня продолжает сладкую историю певицы, но с неожиданным звучанием и новым настроением.

«Salty Caramel» — это про тех, кто любит сладкое, но не боится щепотки соли. В треке легкость вокала Натальи сочетается с дерзкими ритмами, создавая атмосферу игры, флирта и свободы. Наталья остаётся верна своему стилю: пронзительный вокал, запоминающийся припев и фирменная энергетика Sugar Girl.

Над созданием трека работала международная команда: композитор Димитрис Контопулос и автор текста Виктория Халкидис. В их портфолио — десятки хитов для артистов по всей Европе.

Прослушать песню можно тут.

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