Волгоградские фермеры из-за заморозков потеряли треть урожая клубники

— В этом году заморозки длились два дня, а не четыре, как в прошлом. И в этом мы находим какое-то утешение. А вообще работать в таких условиях становится все сложнее. У нас второй год вымерзает не только клубника, но и весь виноград, — говорит Екатерина Сапункова. — Ищем новые варианты, подстраиваемся под ситуацию и не теряем надежды на хороший урожай.