Российские ученые разработали методику, позволяющую прогнозировать магнитные бури

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Однако пока такие предсказания больше напоминают игру в «Угадайку». Прогноз на неделю недостоверен, его составляют разве что для проформы. На двухдневный прогноз можно положиться лишь в 30−50 процентах случаев. Предупредить с точностью 95 процентов о магнитной буре удается лишь за час до ее начала. Это слишком поздно для того, чтобы успеть предотвратить возможные последствия. Поэтому российские астрофизики из Сколтеха разработали методику, позволяющую прогнозировать магнитные бури. Подробнее — в материале «ВМ».