Российские ученые разработали методику, позволяющую прогнозировать магнитные бури

На Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая. Однако пока такие предсказания больше напоминают игру в «Угадайку». Прогноз на неделю недостоверен, его составляют разве что для проформы. На двухдневный прогноз можно положиться лишь в 30−50 процентах случаев. Предупредить с точностью 95 процентов о магнитной буре удается лишь за час до ее начала. Это слишком поздно для того, чтобы успеть предотвратить возможные последствия. Поэтому российские астрофизики из Сколтеха разработали методику, позволяющую прогнозировать магнитные бури. Подробнее — в материале «ВМ».
Для составления прогноза в режиме реального времени обрабатывают данные, полученные с космических спутников. В первую очередь — скорость и интенсивность несущегося к Земле солнечного ветра. Именно этот поток ионизированных частиц, выброшенный нашим светилом, вызывает возмущение геомагнитного поля Земли.
Сколковские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, что данных с имеющихся спутников недостаточно для точного прогнозирования. Ведь ионизированная плазма попадает в космос через дыры в короне Солнца — внешней части его атмосферы. Да, многое определяется величиной и расположением конкретной дыры. Но солнечный ветер дует не всегда в прямом направлении, он может попадать на спутник под разными углами. Поэтому для прогнозирования необходимы данные еще из нескольких точек. Пока их взять неоткуда, нужны новые спутники. Но в рамках международного научного сотрудничества запуски уже планируются.
Точный прогноз силы и продолжительности грядущей магнитной бури позволит к ней подготовиться и минимизировать ущерб. Возмущение геомагнитного поля планеты вызывает сбои в работе электроники. Пропадает связь, нарушается навигация космических аппаратов. Возникновение вихревых токов в трансформаторах и трубопроводах может вывести из строя целые энергетические системы, что приводит к проблемам с водоснабжением. А вот о том, насколько информация о предстоящих космических катаклизмах нужна обычным людям, можно поспорить.
Часто приходится слышать, что до трети взрослого населения России страдает метеозависимостью. Что во время магнитных бурь у таких людей болит голова, повышается давление. Этот феномен пытались изучать. Участники эксперимента действительно жаловались на плохое самочувствие во время невидимой бури. Только можно ли доверять полученным результатам? Ведь не было создано контрольной группы, не соблюдались стандарты двойного слепого исследования, когда ни участники исследования, ни регистраторы не знают о его ключевых деталях. В общем, реальных доказательств влияния магнитных бурь на здоровье людей пока не получено.
Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»:
— Магнитные бури, воздействуя на магнитное поле, вероятно, изменяют циркуляционные процессы, в том числе и внутри нас, ведь кровь — это жидкость. Поэтому многие метеозависимые и пожилые люди реагируют на возмущения магнитного поля. У некоторых возникают боли в сердце, у других — головные боли или нарушения дыхания.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил о том, что на Солнце 14 мая произошла одна из самых ярких вспышек в этом году.