В Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС в аграрном секторе

Напомним, что в конце апреля и в начале мая в Воронежской области местами температура опускалась до −10 градусов. А март и апрель в целом запомнились аномально теплой погодой. Плодовые деревья зацвели очень рано и в итоге серьёзнее всего пострадали от заморозков — в ряде хозяйств региона погибло до 70% завязей плодовых деревьев и кустарников.