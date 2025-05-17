Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС в аграрном секторе

Аграрии должны предоставить в министерство сельского хозяйства информацию о размерах ущерба из-за непогоды до 30 мая.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области из-за апрельских и майских заморозков ввели режим ЧС в аграрном секторе. Соответствующий документ, подписанный врио главы региона Сергеем Трухачёвым, появился на сайте официального опубликования правовых актов в пятницу, 16 мая.

Аграрии должны до 30 мая предоставить в министерство сельского хозяйства информацию о размерах ущерба.

Напомним, что в конце апреля и в начале мая в Воронежской области местами температура опускалась до −10 градусов. А март и апрель в целом запомнились аномально теплой погодой. Плодовые деревья зацвели очень рано и в итоге серьёзнее всего пострадали от заморозков — в ряде хозяйств региона погибло до 70% завязей плодовых деревьев и кустарников.

По предварительным данным, общая площадь повреждённых садов и ягодников уже превышает 2600 га — это 44% всех плодоносящих насаждений региона. Также, предварительно, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов.