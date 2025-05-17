В Воронежской области из-за заморозков ввели режим ЧС в аграрном секторе

В Воронежской области из-за апрельских и майских заморозков ввели режим ЧС в аграрном секторе. Соответствующий документ, подписанный врио главы региона Сергеем Трухачёвым, появился на сайте официального опубликования правовых актов в пятницу, 16 мая.
Аграрии должны до 30 мая предоставить в министерство сельского хозяйства информацию о размерах ущерба.
Напомним, что в конце апреля и в начале мая в Воронежской области местами температура опускалась до −10 градусов. А март и апрель в целом запомнились аномально теплой погодой. Плодовые деревья зацвели очень рано и в итоге серьёзнее всего пострадали от заморозков — в ряде хозяйств региона погибло до 70% завязей плодовых деревьев и кустарников.
По предварительным данным, общая площадь повреждённых садов и ягодников уже превышает 2600 га — это 44% всех плодоносящих насаждений региона. Также, предварительно, пострадало более 30 тысяч гектаров посевов.