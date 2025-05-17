В Москве высадили 50 кедров в память о погибших военкорах

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пятьдесят алтайских кедров в память о погибших военкорах высадили в Москве на «Аллее Доблести и Славы журналистов» в рамках акции «Сад памяти», передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит совместно с Союзом журналистов России и патриотическим проектом «Кедры Великой Победы» в поддержку международной акции «Сад памяти» в парке имени Артема Боровика.
«Гитлер хотел создать тысячелетний рейх, а мы сажаем деревья, которые будут расти почти тысячу лет. И мы хотим, чтобы все вы, кто сегодня пришел, ваши родные, близкие, приходили сюда, приводили своих детей, они приводили своих внуков. Кедры надо поливать 750 лет, так что у нас у всех есть задача. И чтобы мы вспоминали тех людей, которые сегодня отдали свои жизни за то, чтобы мы могли вот так вот собраться под таким хоть немножко хмурым, но мирным небом. Я хочу сказать, что я очень счастлива, что наш проект стал поистине всенародным», — сказала в ходе концертной программы по случаю высадки кедров председатель оргкомитета Всенародного проекта «Кедры Великой Победы» Ирина Степеренкова.
Перед началом высадки также прошло открытие мемориальной галереи, посвященной памяти погибших в годы ВОВ воинов и погибших военных журналистов, в храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино.
«В год 80-летия Великой Победы, в год Защитника Отечества мы, конечно, вспоминаем журналистов, которые прошли Великую Отечественную. Те, кто погиб, исполняя свой профессиональный долг и на той далекой войне, и на войнах, которые были потом. Я от всего нашего сообщества хочу сказать огромное спасибо, поклон святейшему патриарху Кириллу и мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за то, что было принято вот это решение уникальное по-своему, наверное, впервые в истории создать в храме галерею памяти погибших журналистов», — сказа председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
По его словам, в мемориальной галерее «увековечено 641 имя — это журналисты, погибшие во время Великой Отечественной, и 55 имен — это журналисты, которые погибли в войнах, следующих за Великой Отечественной, это и Вьетнам, и Афганистан, и Чечня, и Сирия, и Югославия, и, конечно, специальная военная операция». Имена погибших военкоров, представленных в галерее, в чью честь высаживают деревья, представлены на сайте галереяпамяти.сжр.рф.
В ходе акции участник СВО, председатель общероссийской общественной организации содействия дружбе народов «Союз наций и народов России», президент благотворительного фонда «Крымская весна», член Союза журналистов России Сергей Тагашев вручил памятные медали «За содействие в СВО». Также в рамках концерта прошла церемония вручения благодарственных грамот организаторам и партнерам акции.
Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Акция проходит при участии Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В числе ключевых соорганизаторов проекта выступает благотворительный фонд «Добрые люди» в партнерстве с координационным штабом по взаимодействию с благотворительными фондами, общественными организациями и волонтерскими инициативами.
Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью 2025 года стало то, что к инициативе присоединились десятки регионов России, о своем участии в высадке хвойных деревьев, а также в создании собственных Аллей Памяти в честь военкоров сообщили более чем в 50 регионах страны.