В Москве высадили 50 кедров в память о погибших военкорах

«Гитлер хотел создать тысячелетний рейх, а мы сажаем деревья, которые будут расти почти тысячу лет. И мы хотим, чтобы все вы, кто сегодня пришел, ваши родные, близкие, приходили сюда, приводили своих детей, они приводили своих внуков. Кедры надо поливать 750 лет, так что у нас у всех есть задача. И чтобы мы вспоминали тех людей, которые сегодня отдали свои жизни за то, чтобы мы могли вот так вот собраться под таким хоть немножко хмурым, но мирным небом. Я хочу сказать, что я очень счастлива, что наш проект стал поистине всенародным», — сказала в ходе концертной программы по случаю высадки кедров председатель оргкомитета Всенародного проекта «Кедры Великой Победы» Ирина Степеренкова.