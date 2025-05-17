Еще со школьной скамьи. Как Гродненский медуниверситет помогает будущим студентам найти правильный путь

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Декан лечебного факультета, ответственный секретарь приемной комиссии Гродненского государственного медицинского университета Виктор Кудло рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, как вуз помогает будущим врачам найти правильный путь в профессии.
Баллы для поступления в белорусские медицинские вузы высокие, отметил Виктор Кудло, поэтому для будущих врачей важно правильно определиться со специальностью. Все-таки до начала медицинской практики студент проходит большой путь. «Мы помогаем нашим абитуриентам понять, что все-таки они идут в правильном направлении. Многие выбирают наш вуз потому, что хотят продолжать династии врачебные. Несмотря на то, что это труд действительно нелегкий и, возможно, они родителей нечасто дома видят, тем не менее выбирают такую же стезю. Это уже семейная династия», — отметил он.
Те, кто становится первым врачом в семье, находятся на распутье. «Медицина — это в целом ответственная специальность. Поэтому мы помогаем сориентироваться, чтобы абитуриенты понимали, что их ожидает впереди», — пояснил Виктор Кудло.
Более 150 тыс. девяти- и одиннадцатиклассников станут выпускниками в этом году Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз.
Университет проводит большое количество мероприятий, чтобы помочь школьникам 10-х и 11-х классов сориентироваться и понять, какие предметы необходимо углубленно изучать для поступления в медицинский. Кроме того, проводятся другие разноплановые мероприятия, например «Один день из жизни студента», когда еще 10- и 11-классники вместе с первокурсниками посещают занятия. «То есть они уже, по сути, один маленький шажок делают на студенческую скамью. Также это большое количество профориентационных выездов, когда представители нашего университета выезжают в школы, лицеи, гимназии, с которыми мы заключили договор о сотрудничестве. Школьники приезжают к нам на дни открытых дверей. Мы проводим единые дни открытых дверей под эгидой Министерства образования, но также еще и свои собственные, когда мы можем чуть более плотно и с большим количеством абитуриентов встретиться», — рассказал декан факультета.
В медицинские вузы всегда было поступить тяжело, тем не менее в Гродно поступают со всей страны. «Конечно, основной уклон — это абитуриенты из Брестской и Гродненской областей. Их среди выпускников больше всего. Хотя уже в последние годы много и выпускников из Минской области, которые уезжают на первое место работы туда. Но нет никаких ограничений. Наши выпускники работают по всей стране», — отметил он.
Много в вуз набирают и целевиков. «В этом году Министерство здравоохранения уже установило для всех медицинских вузов порог целевого обучения — это 80% от всех бюджетных мест. Поскольку здравоохранение — это та отрасль, где подготовка долгосрочная. Это 6 лет в университете и 1 год интернатуры. Только после этого уже молодой доктор может поехать по распределению на первое место работы. Поэтому, конечно, на перспективу в 7 лет спланировать, где в здравоохранении понадобятся кадры, нелегко. Поэтому министерство закладывает цифру в 80%, чтобы было больше возможностей направить кадры в те регионы, где они остро необходимы в данный момент», — обратил внимание Виктор Кудло. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.