Еще со школьной скамьи. Как Гродненский медуниверситет помогает будущим студентам найти правильный путь

Университет проводит большое количество мероприятий, чтобы помочь школьникам 10-х и 11-х классов сориентироваться и понять, какие предметы необходимо углубленно изучать для поступления в медицинский. Кроме того, проводятся другие разноплановые мероприятия, например «Один день из жизни студента», когда еще 10- и 11-классники вместе с первокурсниками посещают занятия. «То есть они уже, по сути, один маленький шажок делают на студенческую скамью. Также это большое количество профориентационных выездов, когда представители нашего университета выезжают в школы, лицеи, гимназии, с которыми мы заключили договор о сотрудничестве. Школьники приезжают к нам на дни открытых дверей. Мы проводим единые дни открытых дверей под эгидой Министерства образования, но также еще и свои собственные, когда мы можем чуть более плотно и с большим количеством абитуриентов встретиться», — рассказал декан факультета.