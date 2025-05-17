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13 поселений Самарской области подключили к интернету и сотовой связи

Населенные пункты выбрали с учетом результата голосования, которое организовали Минцифры России на «Госуслугах».

Населенные пункты выбрали с учетом результата голосования, которое организовали Минцифры России на «Госуслугах», уточнил глава 63-го региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

Участвовали поселения губернии с численностью населения от 100 до 500 человек. К высокоскоростному интернету и сотовой связи подключат порядка 13. Это сделают по проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0», объяснил губернатор.

Его реализуют с 2021 года. По нему работы выполнили в 130 точках 63-го региона.

А до этого писали, что жители Самарской области стали чаще жаловаться на интернет-магазины в 2025 году.

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