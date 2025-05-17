В Приморье спасли оставшегося без матери детеныша изюбря

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая — РИА Новости. Лесозаготовители в тайге Красноармейского района Приморья нашли оставшегося без матери детеныша изюбря, его отправили в реабилитационный центр, сообщает краевое Минприроды.
«Лесозаготовители, работающие в отдаленной части Красноармейского района, на этой неделе обратили внимание на оленёнка, лежавшего на обочине дороги… На следующий день работники обратили внимание, что этот оленёнок лежит на одном месте уже больше суток. Это уже был тревожный знак, поэтому они вышли на связь с районным охотоведом, который после наблюдения принял решение забрать животное в реабилитационный центр МРОО “Центр “Тигр”, — говорится в сообщении.
Изюбрёнок проведет в центре реабилитации несколько месяцев, затем его выпустят в лес.
Минприроды отмечает, что иногда весной в лесу можно встретить детёныша без матери, но обычно самка где-то рядом. Приближаться к таким животным и прикасаться к ним категорически нельзя, иначе мать, почуяв чужой запах, может их бросить. Министерство предупреждает, что изъятие диких животных из естественной среды обитания без соответствующего разрешения — это административное правонарушение.
Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке ряда организаций и на пожертвования частных лиц.