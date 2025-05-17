Минстройархитектуры определило статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за апрель

Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране — 102.1742), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране — 101.0800). Индексы рассчитаны за апрель 2025 года к марту 2025 года.

