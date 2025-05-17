Минстройархитектуры определило статиндексы стоимости строительно-монтажных работ за апрель

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства определило статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за апрель. Это предусмотрено постановлением ведомства от 12 мая 2025 года № 58, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране — 102.1742), строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране — 101.0800). Индексы рассчитаны за апрель 2025 года к марту 2025 года.
Также постановлением установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за апрель 2025 года к апрелю 2024-го. Средний индекс по стране составил 116.2627.
Документ вступает в силу после официального опубликования. -0-