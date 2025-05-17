Здоровая семья — здоровая страна. Как проходит тематический праздник в Центральном парке Минска

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном детском парке имени М. Горького в Минске сегодня проходит концертная программа «Все начинается с семьи», посвященная республиканскому семейному празднику «Беларусь — за здоровою семью и традиционные семейные ценности!», передает корреспондент БЕЛТА.
Тематическая программа направлена на популяризацию семейных ценностей у молодежи. Ведь девиз мероприятия: «Семья — моя поддержка и опора».
Праздник посетили учащиеся различных учреждений образования. Ребята из Минского государственного колледжа индустрии моды пришли с преподавателем истории Ириной Моргуновой.
«Такие мероприятия помогают объединить представителей разных социальных групп. Сюда приглашены семьи, выбранные на конкурсной основе и представляющие каждый регион нашей страны. Если государство считает нужным представить нам именно их опыт, значит, это действительно полезная и нужная информация», — рассказала она.
Учащиеся колледжа могут посмотреть на счастливые пары с детьми и на большое количество веселых и позитивно настроенных людей, добавила преподаватель истории.
Для прогрева аудитории в такую дождливую погоду на сцене работали МС и диджей. Ведущие провели получасовой музыкальный интерактив формата TikTok. Каждый из зрителей мог попасть на сцену и станцевать вместе с ними. Для этого нужно было угадать песню, которую включал диджей.
Для зрителей и участников на территории парка работает множество интерактивных зон и игровых площадок. А рядом с главной сценой они могут сделать фотографии с ростовыми куклами «Барбоскиных» и «Смешариков». Вечер завершится праздничным концертом с выступлением многодетных семей Беларуси.
Минчанка Ольга пришла вместе с дочерью Миланой. На такие мероприятия они ходят часто, а сегодня решили отпраздновать тут День семьи. «Важно организовывать такие праздники, чтобы о них знали дети», — поделилась мнением Ольга.
Вместе с дочкой они уже успели посмотреть различные интерактивные площадки. «Больше всего понравились ростовые куклы», — отметила Ольга. -0-
Фото Максима Гучека.