Здоровая семья — здоровая страна. Как проходит тематический праздник в Центральном парке Минска

Для прогрева аудитории в такую дождливую погоду на сцене работали МС и диджей. Ведущие провели получасовой музыкальный интерактив формата TikTok. Каждый из зрителей мог попасть на сцену и станцевать вместе с ними. Для этого нужно было угадать песню, которую включал диджей.