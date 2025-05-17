В Уфе перевернулся КамАЗ: водитель в больнице

В Кировском районе Уфы произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Авария произошла на улице Пугачева. Водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины.
По предварительной информации, ДТП произошло, когда водитель направлялся в сторону города. В результате аварии он получил серьезные травмы и был госпитализирован.
В настоящее время начато административное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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