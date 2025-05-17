Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе перевернулся КамАЗ: водитель в больнице

В Уфе водитель КамАЗа не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Уфы произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Авария произошла на улице Пугачева. Водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины.

По предварительной информации, ДТП произошло, когда водитель направлялся в сторону города. В результате аварии он получил серьезные травмы и был госпитализирован.

В настоящее время начато административное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.