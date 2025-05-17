Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком

Представители министерств и ведомств, Ассоциации родителей, международных организаций, включая Офис Постоянного Координатора ООН в Узбекистане, ВОЗ, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), общественных объединений и эксперты отрасли обсудили пути реализации Стратегии.
Было отмечено, что это событие знаменует новый этап в борьбе с детским раком, совершенствует систему оказания педиатрической помощи в обеспечении мультидисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
Национальная стратегия открывает путь к модернизации здравоохранения, укрепляет кадровый и инфраструктурный потенциал и формирует единый подход к оказанию высококачественной медицинской помощи детям на всех уровнях.
Детский рак больше не является проблемой, с которой семьи борются в одиночку, это — это национальный приоритет. Стратегия соответствует нашему обязательству повысить показатели выживаемости как минимум до 60% и снизить показатели смертности в 2,5 раза к 2030 году, отражая передовой мировой опыт.
Участники подчеркнули важность комплексного подхода и обсудили ключевые элементы:
- необходимость внедрения современных программ ранней диагностики и лечения;
- совершенствования инфраструктуры медицинских учреждений;
- подготовки квалифицированных кадров;
- предоставление медицинской помощи посредством цифровизации онкологических услуг;
- комплексные системы мониторинга;
- пути психосоциальной и семейной поддержки.
Разработка национальной стратегии по борьбе с детским раком — документа, включающего четкие цели, конкретные меры и необходимые ресурсы для спасения как можно большего числа детских жизней, — важный шаг для Узбекистана. Эта стратегия поможет расширить возможности оказания качественной помощи детям с онкологическими заболеваниями на основе реальных данных, собранных в стране.
Отмечалось, что Узбекистан уже сделал уверенные шаги вперед. Страна присоединилась к Глобальной инициативе ВОЗ по борьбе с детским раком и стала участником Глобальной платформы по обеспечению лекарственными препаратами детей с заболеваниями раком. Благодаря этому сегодня дети в 16 медицинских учреждениях по всей стране получают безопасные, эффективные и бесплатные препараты.
Многопрофильная стратегия борьбы с детским раком имеет решающее значение, поскольку она создает существенную возможность для ускорения прогресса в борьбе с раком и объединения всех ключевых структур. Такой коллективный подход важен, поскольку борьба с детским раком не только спасает жизни, но и снижает долгосрочную экономическую нагрузку на семьи и систему здравоохранения.
Было подчеркнуто, что ВОЗ продолжит поддерживать Узбекистан — особенно в вопросах налаживания системы управления, координации усилий и использования данных, чтобы стратегия заработала на практике.