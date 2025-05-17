Узбекистан принял Национальную стратегию по борьбе с детским раком

Многопрофильная стратегия борьбы с детским раком имеет решающее значение, поскольку она создает существенную возможность для ускорения прогресса в борьбе с раком и объединения всех ключевых структур. Такой коллективный подход важен, поскольку борьба с детским раком не только спасает жизни, но и снижает долгосрочную экономическую нагрузку на семьи и систему здравоохранения.