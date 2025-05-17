Нельзя есть вечером: эндокринолог Лазуренко рассказала о пользе и вреде черешни

— Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150−200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведет себя организм. Если все хорошо, то можно оставлять ее в рационе, — объяснила Лазуренко.