Нельзя есть вечером: эндокринолог Лазуренко рассказала о пользе и вреде черешни

В России постепенно начинается сезон черешни. Многие с нетерпением ждут, когда смогут вдоволь наесться этой ягодой. «Вечерняя Москва» узнала у врача — эндокринолога-диетолога Натальи Лазуренко, как правильно есть черешню с пользой для здоровья.
Чем полезна и вредна черешня.
По словам специалиста, черешня богата полезными веществами.
— Это неплохая ягодка. В ней содержатся витамины группы B, C, жизненно необходимые микроэлементы. Поэтому черешня полезна и не может нанести вред организму, — сказала она.
Однако эта ягода достаточно кислая, она содержит фруктовые кислоты, поэтому может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила диетолог. Поэтому ее лучше не есть тем пациентам, которые страдают от:
воспалительных заболеваний желудка;двенадцатиперстной кишки;тонкого кишечника;дисбиоза;обострения хронических заболеваний.
— Ягода может спровоцировать еще большее обострение и дать неприятную симптоматику. Например, боли в эпигастрии и нарушения, связанные с диспепсией, — уточнила Лазуренко.
При этом людям с сахарным диабетом можно есть черешню, но в небольшом количестве, считает медик.
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— Диабетикам можно есть черешню, потому что она создает разнообразие в рационе. Самое главное — не навредить себе. Не нужно есть черешню в большом количестве. Ягода должна быть лакомством, — подчеркнула эндокринолог.
Как правильно есть черешню.
Сезон черешни только начинается, ее нужно вводить в свой рацион постепенно, начинать с небольшого количества, посоветовала врач.
— Не нужно налегать сразу на килограмм ягод. Для начала стоит ограничиться 150−200 граммами. Также черешню обязательно нужно тщательно мыть. После первых «проб» проанализируйте, как ведет себя организм. Если все хорошо, то можно оставлять ее в рационе, — объяснила Лазуренко.
Специалист подчеркнула, что нельзя заменять черешней полноценный прием пищи и есть ее поздно вечером.
— Важно помнить, что черешня — это углеводы. Я рекомендую есть ее в дневное время во время перекуса или как десерт к основному приему пищи, например к обеду. Также не стоит есть черешню после 19:00, — уточнила эндокринолог.
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Можно ли поправиться от черешни.
По словам диетолога, набрать вес можно из-за любой ягоды или фрукта, если употреблять их в больших количествах или заменять ими полноценный прием пищи.
— Этот несанкционированный большой объем углеводов будет поднимать уровень глюкозы и заставлять поджелудочную железу вырабатывать инсулин. Это приведет к нарушению углеводного обмена и набору веса. А также может усугубиться текущая проблема, которая связана с весом и обменом веществ, — предупредила Лазуренко.
Если черешню везут из других стран, то обязательно обрабатывают химикатами, иначе она испортится во время транспортировки, а это может быть опасно для здоровья. Как правильно выбрать ягоды, «ВМ» узнала у эксперта.