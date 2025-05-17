Егоров и Карассев рассудят игры «Акрона» и «Крыльев Советов» в 29 туре РПЛ

Стали известны бригады арбитров на матчи предпоследнего круга Премьер-лиги (12+).
В тот же день «Крылья» проведут последний домашний матч в этом сезоне против «Спартака». Главный арбитр — Сергей Карасев. Ассистенты — Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный рефери — Анатолий Жабченко. На ВАР и АВАР — Евгений Буланов и Артур Федоров.
Ранее писали, что «зелено-бело-синие» попали в топ-8 команд по очкам в Кубке России.
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