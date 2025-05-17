Егоров и Карассев рассудят игры «Акрона» и «Крыльев Советов» в 29 туре РПЛ

В тот же день «Крылья» проведут последний домашний матч в этом сезоне против «Спартака». Главный арбитр — Сергей Карасев. Ассистенты — Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный рефери — Анатолий Жабченко. На ВАР и АВАР — Евгений Буланов и Артур Федоров.