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Егоров и Карассев рассудят игры «Акрона» и «Крыльев Советов» в 29 туре РПЛ

Стали известны бригады арбитров на матчи предпоследнего круга Премьер-лиги (12+).

Источник: МК.RU Самара

Стали известны бригады арбитров на матчи предпоследнего круга Премьер-лиги (12+).

Воскресную встречу «Акрона» со столичным «Динамо» в Москве рассудит Егор Егоров. Ему помогут Дмитрий Сафьян и Хамид Талаев. Резервный — Антон Анопа. За видеоповторы будут отвечать Вера Опейкина и Артем Любимов.

В тот же день «Крылья» проведут последний домашний матч в этом сезоне против «Спартака». Главный арбитр — Сергей Карасев. Ассистенты — Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный рефери — Анатолий Жабченко. На ВАР и АВАР — Евгений Буланов и Артур Федоров.

Ранее писали, что «зелено-бело-синие» попали в топ-8 команд по очкам в Кубке России.

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