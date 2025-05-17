Беншимол и Савичев пропустят игру «Акрона» с московским «Динамо» 18 мая

Жилсона Беншимола удалили в концовке победного матча с «Ахматом» (12+). Он пытался ударить через себя, но задел соперника, получил «желтую» — она стала второй — и покинул поле. А недавно РФС еще и оштрафовал легионера на 60 тыс. рублей.