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Беншимол и Савичев пропустят игру «Акрона» с московским «Динамо» 18 мая

Молодой нападающий получил красную карточку в прошлом матче, а капитан «красно-черных» собрал много «горчичников».

Источник: МК.RU Самара

Молодой нападающий получил красную карточку в прошлом матче, а капитан «красно-черных» собрал много «горчичников».

Жилсона Беншимола удалили в концовке победного матча с «Ахматом» (12+). Он пытался ударить через себя, но задел соперника, получил «желтую» — она стала второй — и покинул поле. А недавно РФС еще и оштрафовал легионера на 60 тыс. рублей.

Константин Савичев в той же игре получил уже четвертый «горчичник» с рестарта чемпионата (всего в этом сезоне — восемь). По этой причине пропустит встречу с московским «Динамо» (12+).

Недавно главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев заявил, что столичный клуб должен был бороться за чемпионство в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

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