Актер Глеб Калюжный отправляется на срочную службу в армию 27 мая

При этом нельзя сказать, что о своей обязанности служить в армии он не знал. Так, в октябре прошлого года Калюжный добровольно пришел в единый пункт призыва на улице Яблочкова в Москве, где ему на руки выдали повестку с распоряжением о явке в сборный пункт военкомата на Угрешской улице (оттуда призывников направляют в воинские части для прохождения службы). Но он не пришел, хотя законных оснований для отсрочки не было.