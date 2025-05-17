В Красноярске пересаживают деревья из-за метро

Судя по фото, пересаживают молодые березы и ели. Для них уже определены новые локации — скверы на улицах Гусарова, Мирошниченко, Тотмина, а также вдоль Годенко, Новосибирской и Киренского. Также деревья будут высажены на пересечении улиц Мирошниченко и Стасовой, рядом с храмом.