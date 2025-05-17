В Красноярске пересаживают деревья из-за метро

Зеленые насаждения в городе не пострадают из-за строительства подземки.
В Красноярске с Николаевского проспекта пересаживают березы и ели. Это решение принято в связи со строительством метро. Об этом 16 мая сообщили в управлении зеленого строительства города и показали несколько фото с места проведения работ.
Судя по фото, пересаживают молодые березы и ели. Для них уже определены новые локации — скверы на улицах Гусарова, Мирошниченко, Тотмина, а также вдоль Годенко, Новосибирской и Киренского. Также деревья будут высажены на пересечении улиц Мирошниченко и Стасовой, рядом с храмом.
Эксперты подчеркнули, что выбор новых мест для пересадки проводился с особой тщательностью: учитывались такие факторы, как состав почвы, глубина залегания грунтовых вод и уровень освещенности. После пересадки деревья будут получать повышенное внимание и заботу, чтобы смогли пройти адаптацию на новом месте.
Напомним, ранее красноярские метростроители отчитались о первом пройденном километре.