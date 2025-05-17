Пассажирские теплоходы начинают навигацию в Красноярском крае с 1 июня

В первый день лета на маршрут Енисейск — Бор выйдут суда «Михаил Годенко», «Енисейск» и «Красноярск». Также судно на воздушной подушке «Сириус» отправится из Ярцево в Майское, сделав остановки в Кривляке, а с 4 июня начнет курсировать по маршруту Ярцево — Фомка — Нижнешадрино.