Пассажирские теплоходы начинают навигацию в Красноярском крае с 1 июня

С 1 июня в Красноярском крае возобновляется работа пассажирских теплоходов.
В первый день лета на маршрут Енисейск — Бор выйдут суда «Михаил Годенко», «Енисейск» и «Красноярск». Также судно на воздушной подушке «Сириус» отправится из Ярцево в Майское, сделав остановки в Кривляке, а с 4 июня начнет курсировать по маршруту Ярцево — Фомка — Нижнешадрино.
11 июня запланирован рейс в Дудинку на теплоходе «Александр Матросов», а 17 июня пассажиров начнет перевозить судно «Валерий Чкалов», соообщает Министерство транспорта края.
Кроме того, уже сейчас можно воспользоваться водным транспортом для поездки от Торгового центра до Усть-Маны на судах «Иван Назаров» и «Заря-343Р».
Напомним, ранее сообщалось, что в Красноярске с Николаевского проспекта пересаживают деревья.