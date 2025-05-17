В Москве снизилось количество ДТП с участием велосипедистов

«Велодвижение в Москве развивается. К счастью, снижается количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Но это, конечно, еще не повод “хлопать в ладоши”. К сожалению, у нас в прошлом году было почти 590 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали велосипедисты. Это очень большое количество дорожно-транспортных происшествий», — рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.