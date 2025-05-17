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В Самарской области открыли экопарк «Натуралист» в селе Бахилова Поляна

Круглогодичное познавательно-игровое пространство обустроили около администрации Жигулевского заповедника.

Источник: МК.RU Самара

Круглогодичное познавательно-игровое пространство обустроили около администрации Жигулевского заповедника. Подробностями поделились губернатор Вячеслав Федорищев и представители природной территории.

Глава региона уточнил: в парке есть информация о местных обитателях, животном и растительном мире, палеонтологических находках.

«Дети смогут забраться в гнездо орлана-белохвоста, помериться ростом с лесными жителями и даже поучаствовать в раскопках. Все архитектурные формы сделаны из дерева и других природных материалов», — добавили представители заповедника.

До этого писали, что в нацпарке «Самарская Лука» остались 83 кабана, 318 лисиц и 1015 косуль.

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