Борт номер один: на каких самолетах летают главы государств

Стоимость реактивного самолета Boeing 747−8 оценивается в 400 миллионов долларов (32,3 миллиарда рублей), что делает его потенциально самым ценным для правительства США подарком от иностранного государства. Национальный комитет Демократической партии назвал грядущее событие «очередным мошенничеством Трампа», а некоторые депутаты-демократы — формой взятки. Салон самолета включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, две ванные комнаты, бортовую кухню. И это логично. Ведь президент — американский или любой другой — должен иметь возможность полноценно в самолете выспаться, провести совещание. В самолетах многие президенты, можно сказать, живут! Так что 400 миллионов долларов для такого борта — ерунда. После дооснащения он будет стоить не меньше миллиарда. Прежде всего — за счет установки дополнительного оборудования. Ведь самолет президента США должен быть одновременно и самолетом Судного дня. Он, в случае необходимости, может служить штабом для управления войной, в том числе ядерной.