Борт номер один: на каких самолетах летают главы государств

13 мая президент США Дональд Трамп согласился принять в дар от королевской семьи Катара самолет Boeing 747−8 в эксклюзивной комплектации, который уже прозвали «летучим дворцом». О его характеристиках «Вечерней Москве» рассказал главный редактор российского авиационного интернет-портала AVIA.RU, аналитик Роман Гусаров.
Стоимость реактивного самолета Boeing 747−8 оценивается в 400 миллионов долларов (32,3 миллиарда рублей), что делает его потенциально самым ценным для правительства США подарком от иностранного государства. Национальный комитет Демократической партии назвал грядущее событие «очередным мошенничеством Трампа», а некоторые депутаты-демократы — формой взятки. Салон самолета включает в себя гостиную на верхней палубе, главную и гостевую спальни, зону отдыха с плазменным телевизором и личный кабинет, две ванные комнаты, бортовую кухню. И это логично. Ведь президент — американский или любой другой — должен иметь возможность полноценно в самолете выспаться, провести совещание. В самолетах многие президенты, можно сказать, живут! Так что 400 миллионов долларов для такого борта — ерунда. После дооснащения он будет стоить не меньше миллиарда. Прежде всего — за счет установки дополнительного оборудования. Ведь самолет президента США должен быть одновременно и самолетом Судного дня. Он, в случае необходимости, может служить штабом для управления войной, в том числе ядерной.
Папа — арендует.
У папы римского Льва XIV самолета нет. Он арендует лайнер у авиакомпании Alitalia. В путешествиях его сопровождают чиновники из Ватикана. В каждую поездку он берет небольшой саквояж, в котором хранит богослужебную книгу с текстами молитв, записную книжку с расписанием предстоящих встреч, книгу для чтения и бритву.
Королевский шик.
Король Великобритании Карл III летает на самолете BAe 146. В последние годы королевская семья совершила сразу несколько мировых турне, включая официальные визиты в Новую Зеландию, Австралию, Индию, Бутан и Канаду. Все эти путешествия проходят в сопровождении врача из состава медицинской службы военно-морских сил Великобритании и небольшой свиты из 10−20 человек. Кстати, одновременно в одном и том же самолете не могут находиться два члена королевской семьи — это призвано обеспечить безопасность британской монархии. Перед каждой поездкой Букингемский дворец связывается с шеф-поварами в странах, которые посещает монарх, и уточняет меню. Одним из обязательных условий является наличие минимального количества приправ во всех подаваемых на борту блюдах, чтобы сохранить свежесть дыхания королевских особ.
Почти что Кремль.
Владимир Путин часто летает на самолете Ил-96−300ПУ. Сокращение «ПУ» — «пункт управления». Интерьер включает президентский офис, комнаты для совещаний, конференц-зал и салон для гостей, на борту установлена передовая система связи, позволяющая отправлять шифрованные сообщения куда угодно. В салоне самолета мини-спортзал, столовая, бар, душ и медотсек полного профиля для оказания неотложной помощи и реанимационных мероприятий. Интерьер выполнен в светлых оттенках, акцентируя внимание на цветах российского флага. В качестве декора гравюры на историческую тематику, над которыми трудились мастера из Павлово-Посадской шелковой мануфактуры.
Подарок Трампу.
Что такое «самолет Судного дня» и чем российский отличается от американского.
Салон «летучего дворца», подаренного Трампу, выполнен в бежевых тонах с деревянной отделкой, а кресла покрыты светлой кожей. Салон украшен подсветкой по периметру и яркими предметами интерьера.
Боинг для Дональда.
Сейчас президент США летает на Boeing VC-25, которому уже около 40 лет. Внутри левая сторона занята длинным коридором, справа находятся кабинеты. Передняя часть самолета известна как Белый дом: здесь расположены официальные помещения. Затем следует зал для приема гостей. Личная зона включает в себя спальню с двумя диванами, которые преобразуются в кровати, ванную комнату и Овальный кабинет. Есть также медицинский отсек.
Макрон в облаках.
В распоряжении президента Франции Эмманюэля Макрона с 2011 года находится Airbus A330−200. До этого в президентском парке был Airbus A319 CJ, но, по слухам, бывший президент Николя Саркози, осужденный позднее за коррупцию, жаловался на тесноту и на то, что самолету недостает статусности. Переоборудование Airbus A330−200 обошлось казне в 240 миллионов долларов (19,4 миллиарда рублей). На борту появились президентский люкс с душем, спутниковая связь и интернет. Для работы тут есть и кабинет, и конференц-зал на 60 мест.
Продайте премьеру билет экономкласса.
В апреле 2018 года после официального визита в Хорватию президент Финляндии Саули Ниинисте вернулся в Хельсинки экономклассом. И экс-канцлер Австрии Себастьян Курц предпочитает совершать перелеты в экономклассе. Экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в июле 2018 года прилетела в Россию на чемпионат мира по футболу на обычном рейсовом самолете.
Товарищ Си очень скромный.
У лидера Китая Си Цзиньпина нет собственного борта. Для государственных визитов и деловых поездок у него два Boeing 747−400 авиакомпании Air China. Самолеты специально готовят, в них демонтируют часть кресел и размещают на их месте гостиную, спальню и кабинет, а после возвращения их приводят в первоначальное состояние и возвращают авиакомпании Air China для использования на регулярных рейсах. Удивительная практичность!
Ранее стюардесса из России раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница подчеркнула, что изменила свои привычки после начала работы в авиации.