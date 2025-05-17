В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов «халяль»

«Проблемы, с которыми сталкиваются духовные управления мусульман РФ при сертификации “халяль”, — это отсутствие единого органа, стандарта и консультативной площадки. В РФ как грибы после дождя растут т.н. “независимые” от духовных управлений мусульман “органы по сертификации”. Но у них нет достаточных компетенций. Как следствие, из-за недобросовестных участников рынка потребительское доверие к маркировке “халяль” снижается», — рассказал в субботу Шляпошников после подписания Меморандумов о взаимном признании стандарта «халяль» Комитета ДУМ РТ с ведомствами Киргизии, Казахстана и Белорусии на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».