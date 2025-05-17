В Татарстане назвали проблемы при сертификации продуктов «халяль»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Председатель Комитета по стандарту «халяль» Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Аббяс Шляпошников сообщил РИА Новости, что серьёзными проблемами при сертификации продуктов «халяль» (разрешенных с точки зрения ислама) в РФ и во всем мире являются отсутствие единого стандарта и регламентирующего органа.
«Проблемы, с которыми сталкиваются духовные управления мусульман РФ при сертификации “халяль”, — это отсутствие единого органа, стандарта и консультативной площадки. В РФ как грибы после дождя растут т.н. “независимые” от духовных управлений мусульман “органы по сертификации”. Но у них нет достаточных компетенций. Как следствие, из-за недобросовестных участников рынка потребительское доверие к маркировке “халяль” снижается», — рассказал в субботу Шляпошников после подписания Меморандумов о взаимном признании стандарта «халяль» Комитета ДУМ РТ с ведомствами Киргизии, Казахстана и Белорусии на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025».
Шляпошников отметил, что сегодня есть разногласия и разночтения в стандартах «халяль» в странах мусульманского мира.
«Казанский форум как раз призван решить многие вопросы в этом направлении, но проблемы в сфере “халяль”, касающиеся экспорта российской продукции, в рамках одного лишь форума решить сложно. Нужна поддержка министерств и ведомств. Необходимо продолжить диалог с аккредитующими органами в странах Персидского залива, Африки, северной Африки, Юго-Восточной Азии и других регионов», — сказал он.
По его словам, на форуме в Казани Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ также подписал Меморандум с Аккредитационным центром Совета сотрудничества арабских государств Залива и Йеменской Республики.
«Эти шаги призваны решить насущные проблемы мирового рынка халяль. Но пока вопросов больше, чем ответов», — сказал Шляпошников.