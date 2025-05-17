В Иркутской области планируют создать межрегиональный лесопожарный центр

Глава региона Иркутской области Игорь Кобзев и замминистра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Евгений Марков обсудили вопросы пожарной безопасности в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства.
— Иркутская область всегда была в зоне внимательного отношения Правительства РФ и Минприроды России в части помощи в подготовке и прохождения пожароопасного сезона. Ситуация в регионе под контролем: оперштабы организованы в ежедневном режиме, мы ведем постоянный мониторинг и патрулирование, — отметил глава региона.
Участники встречи обсудили обустройство противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом, увеличение финансирования мероприятий пожарной безопасности. Кроме того, стало известно, что рассматривается возможность создания специализированного центра в Киренске для оперативного реагирования на пожары в труднодоступных районах Иркутской области, Якутии и Бурятии.