В Иркутской области планируют создать межрегиональный лесопожарный центр

— Иркутская область всегда была в зоне внимательного отношения Правительства РФ и Минприроды России в части помощи в подготовке и прохождения пожароопасного сезона. Ситуация в регионе под контролем: оперштабы организованы в ежедневном режиме, мы ведем постоянный мониторинг и патрулирование, — отметил глава региона.