В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

«Мы исходим из того, что использование системы налогообложения для поощрения поддержки рождаемости и решения демографической проблемы должно использоваться следующим образом: нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей. Налоговая система должна предоставлять соответствующие вычеты, преференции. На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут. Поэтому для поддержания социальной справедливости нужно не вводить налоги на бездетных, а давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает», — сказал Кипшидзе.