В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления, в ходе которого известный проповедник, настоятель столичного храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке протоиерей Андрей Ткачев высказался за введение налога на бездетность. По его словам, такой налог должен быть небольшим, чтобы мужчины, не имеющие детей, были в обществе «стигматизированы».
«Мы исходим из того, что использование системы налогообложения для поощрения поддержки рождаемости и решения демографической проблемы должно использоваться следующим образом: нужно создавать заведомо преференционные условия для людей, которые имеют семьи, рожают, воспитывают детей. Налоговая система должна предоставлять соответствующие вычеты, преференции. На наш взгляд, это выражение справедливости, потому что, очевидно, семьи с детьми тратят свои доходы в том числе на детей, тогда как в большинстве случаев одинокие люди этой статьи расходов на себе не несут. Поэтому для поддержания социальной справедливости нужно не вводить налоги на бездетных, а давать преимущества, преференции тем, кто детей рожает и воспитывает», — сказал Кипшидзе.
Про его словам, такая практика введения налоговых преференций для родителей давно сложилась во многих странах и «имеет много положительных результатов». Так, например, в Венгрии, продолжил он, матери вовсе освобождаются от подоходных налогов.
«Думаю, что в России следует такую практику развивать и поощрять», — заключил собеседник агентства.