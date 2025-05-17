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Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве

Заммэра Москвы Ликсутов: сезон велопроката стартовал рекордными темпами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сезон велопроката в Москве стартовал рекордными темпами, горожане арендуют велосипеды городского проката почти в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В этом году мы начали сезон велопроката рекордными темпами. Количество велопрокатов у нас увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом», — рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.

Заммэра отметил, что в этом году в городском прокате доступны 9 тысяч электрических велосипедов версии 2.0, а в следующем году их число снова увеличится.

«В прошлом году “Зеленым кольцом” воспользовались порядка 100 тысяч уникальных велосипедистов, очень большое количество. Уверен, что в этом году новые рекорды обязательно будут», — добавил вице-мэр.