Ликсутов рассказал о старте сезона велопроката в Москве

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сезон велопроката в Москве стартовал рекордными темпами, горожане арендуют велосипеды городского проката почти в два раза чаще по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В этом году мы начали сезон велопроката рекордными темпами. Количество велопрокатов у нас увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом», — рассказал Ликсутов на Весеннем велофестивале.
Заммэра отметил, что в этом году в городском прокате доступны 9 тысяч электрических велосипедов версии 2.0, а в следующем году их число снова увеличится.
«В прошлом году “Зеленым кольцом” воспользовались порядка 100 тысяч уникальных велосипедистов, очень большое количество. Уверен, что в этом году новые рекорды обязательно будут», — добавил вице-мэр.