От заморозков до +24°C. Синоптик Рябов рассказал, какая погода будет 19−25 мая

С начала недели на погоду будут влиять атмосферные фронты с влажными воздушными массами. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит от +3 до +8°C, при прояснениях возможны заморозки до −3°C. Днем в понедельник, 19 мая, будет от +7°C по северу до +16°C по юго-востоку, а во вторник до +15°C.