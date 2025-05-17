От заморозков до +24°C. Синоптик Рябов рассказал, какая погода будет 19−25 мая

С начала недели на погоду будут влиять атмосферные фронты с влажными воздушными массами. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит от +3 до +8°C, при прояснениях возможны заморозки до −3°C. Днем в понедельник, 19 мая, будет от +7°C по северу до +16°C по юго-востоку, а во вторник до +15°C.
К середине недели погодные условия будут определяться влажными массами с Балтийского моря. Пройдут локальные кратковременные дожди. Температура ночью от +3 до +8°C, днем от +15 до +20°C.
Во второй половине недели атмосферные фронты с запада Европы принесут кратковременные дожди, возможен туман. Ночью от +8 до +13°C, днем в четверг от +16 до +21°C, а в пятницу от +10 до +16°C.
Выходные дни обещают переменную облачность и в основном сухую погоду. Ночью от +4 до +9°C, днем в субботу от +6 до +11°C на севере и до +22°C на юго-востоке. В воскресенье потеплеет до +24°C.