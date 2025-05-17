Баранец: Зеленский для встречи с Путиным должен хотя бы отменить запрет на переговоры с лидером РФ

Отвечая на вопрос о гипотетической встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, Виктор Баранец констатировал, что многое будет зависеть от рекомендаций президента США Дональда Трампа. «Что бы в Москве ни говорили про Вашингтон, мы понимаем, что от слова Вашингтона тоже многое зависит, каким бы унизительным это высказывание ни казалось. Я обращался к дипломатам, и они сказали мне мудрую вещь. Для того, чтобы Путин встретился с Зеленским, Зеленскому нужно хотя бы отменить свой указ (о запрете переговоров с Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Виктор Баранец.