Баранец: Зеленский для встречи с Путиным должен хотя бы отменить запрет на переговоры с лидером РФ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский для встречи с президентом России Владимиром Путиным должен хотя бы отменить собственный запрет на переговоры с лидером Российской Федерации. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Отвечая на вопрос о гипотетической встрече президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, Виктор Баранец констатировал, что многое будет зависеть от рекомендаций президента США Дональда Трампа. «Что бы в Москве ни говорили про Вашингтон, мы понимаем, что от слова Вашингтона тоже многое зависит, каким бы унизительным это высказывание ни казалось. Я обращался к дипломатам, и они сказали мне мудрую вещь. Для того, чтобы Путин встретился с Зеленским, Зеленскому нужно хотя бы отменить свой указ (о запрете переговоров с Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Виктор Баранец.
«Пока договариваемся о правилах игры». Баранец о переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.
Кроме того, отметил военный обозреватель, для прямого разговора Владимира Путина с Владимиром Зеленским российской делегации следует подготовить необходимую базу для российского лидера. «Так делается в дипломатии. Когда у нас был Советский Союз и генеральный секретарь ЦК КПСС приезжал на переговоры, все уже было оговорено и проработано. Генеральный секретарь только снимал колпачок с авторучки и ставил подпись под текстом, потому что ему уже все доложили и обе стороны эти вопросы согласовали», — подчеркнул он.
Виктор Баранец обратил внимание, что состоявшаяся в Стамбуле встреча российской и украинской делегаций лишь утвердила повестку дня новых переговоров. -0-