Володин остановил голосование по вопросу о доступности отдыха в лагерях

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что была зафиксирована «накрутка» за один из вариантов ответа в опросе в его Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в связи с чем пришлось остановить голосование.
В субботу председатель ГД запустил опрос в своем Telegram-канале о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях, в котором на момент 16.45 мск из примерно 15,5 тысяч проголосовавших 61% ответили «не доступен», 25% — «доступен», а 14% выбрали ответ, что им «все равно».
«Поступают вопросы: в связи с чем отключено голосование? Дело в том, что была зафиксирована “накрутка” за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину, которая подтверждается вашими сообщениями», — написал Володин в комментарии под опросом.
Председатель Госдумы добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.