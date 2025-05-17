Володин остановил голосование по вопросу о доступности отдыха в лагерях

«Поступают вопросы: в связи с чем отключено голосование? Дело в том, что была зафиксирована “накрутка” за один из вариантов. Голосование было остановлено, чтобы сохранить объективную картину, которая подтверждается вашими сообщениями», — написал Володин в комментарии под опросом.