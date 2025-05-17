Сделана в Китае: чем отличается иностранная клубника от нашей и сколько она стоит

Кроме того, эксперты отмечают, что китайская клубника на вкус будто «пластиковая». Нашу же ягоду везут из нескольких регионов. Например, есть кисловодская. Стоимость — 1000 рублей за килограмм. Отличается насыщенным вкусом с легкой кислинкой. Интересный отечественный сорт — «виктория». Крупные плоды без кислинки. В народе «викторией» называют всю клубнику, которая растет на территории нашей страны. Цена за килограмм — 1100 рублей. Но ее часто продают со скидкой. Эксперты отмечают, что важно не только определиться с любимым сортом, но и научиться правильно выбирать конкретные ягоды. Например, в лотках часто продают не самые свежие ягоды, которые покупатель не может разглядеть в общей массе.