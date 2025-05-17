Католикос Гарегин Второй: в годы ВОВ на белорусском направлении сражались около 50 тыс. армян

«Мы прибыли в Республику Беларусь, чтобы освятить храм Армянской апостольской церкви в Минске. Для нас стало большим утешением то, что представилась возможность возложить венок к мемориалу (к монументу Победы в Минске. — Прим. БЕЛТА), который посвящен всем павшим в Великой Отечественной войне. Беларусь во время той войны прошла через трудные испытания и понесла огромные потери. В то же время она внесла свой огромный вклад в дело Победы над фашизмом», — сказал Католикос всех армян Гарегин Второй.