Католикос Гарегин Второй: в годы ВОВ на белорусском направлении сражались около 50 тыс. армян

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 тыс. армян сражались на белорусском направлении в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам заявил Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй после возложения цветов к монументу Победы в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Католикос всех армян Гарегин Второй возложил венок к монументу Победы в Минске Католикос всех армян Гарегин Второй в Минске освятит первый храм Армянской апостольской церкви.
«Мы прибыли в Республику Беларусь, чтобы освятить храм Армянской апостольской церкви в Минске. Для нас стало большим утешением то, что представилась возможность возложить венок к мемориалу (к монументу Победы в Минске. — Прим. БЕЛТА), который посвящен всем павшим в Великой Отечественной войне. Беларусь во время той войны прошла через трудные испытания и понесла огромные потери. В то же время она внесла свой огромный вклад в дело Победы над фашизмом», — сказал Католикос всех армян Гарегин Второй.
Он также указал и на тот факт, что на белорусском направлении в боях принимали участие около 50 тыс. армян. «Перед этим мемориалом мы возносим наши молитвы, чтобы из жизни людей полностью пропали войны и зло фашизма было искоренено», — подчеркнул Католикос всех армян. -0-
Фото Максима Гучека.