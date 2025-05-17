26 тысяч человек посетили фонтанное шоу в Петергофе

Добавим, что красочное шоу в Петергофе рассказало о подвигах реставраторов в послевоенное время. Зрители насладились не только выступлениями артистов, но и пусками пиротехники и мультимедийными перформансами. После 17 мая фонтаны в Петергофе будут работать в прежнем темпе — ежедневно с 10 утра до 19:45.