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26 тысяч человек посетили фонтанное шоу в Петергофе

Александр Беглов дал пуск фонтанному комплексу и заявил, что «Самсон» — символ прежних и сегодняшних побед России.

Источник: Комсомольская правда

Александр Беглов дал старт официальному сезону фонтанов в Петергофе. По данным Смольного, там собрались 26 тысяч гостей. Губернатор выступил перед тысячами зрителей шоу и дал команду на запуск комплекса. Отдельное внимание в своей речи градоначальник удостоил истории восстановления всей огромной скульптурной группы «Самсона, разрывающего пасть льва», разрушенной в годы фашистской оккупации.

— Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвящен Самсону — символу наших прежних и сегодняшних побед. За год мы создали и открыли в Петербурге много фонтанов. Но именно в Петергофе — наши самые главные фонтаны, так любимые горожанами, — произнес губернатор.

Добавим, что красочное шоу в Петергофе рассказало о подвигах реставраторов в послевоенное время. Зрители насладились не только выступлениями артистов, но и пусками пиротехники и мультимедийными перформансами. После 17 мая фонтаны в Петергофе будут работать в прежнем темпе — ежедневно с 10 утра до 19:45.