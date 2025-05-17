Экс-спортдиректор «Лады» Р. Якубов может продолжить работу в московском «Динамо»

При этом Рафик Якубов может продолжить работу в московском «Динамо». Об этом пишет «Спорт-Экспресс». Столичный коллектив в этом розыгрыше КХЛ дошел до полуфинала. Его выбил челябинский «Трактор» — 4:1 (12+).