Экс-спортдиректор «Лады» Р. Якубов может продолжить работу в московском «Динамо»

Рафик Хабибуллович покинул тольяттинский клуб в середине этого месяца.
Якубов трудился в «Ладе» с мая 2023 года. С ним в сезоне 2023−2024 «автозаводцы» смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, но уступили омскому «Авангарду». Тогда «ястребы» взяли серию со счетом 4:1 (12+).
В минувшей «регулярке» волжане заняли десятое место на Востоке. Также сменилось руководство. Появился в том числе новый спортивный директор.
При этом Рафик Якубов может продолжить работу в московском «Динамо». Об этом пишет «Спорт-Экспресс». Столичный коллектив в этом розыгрыше КХЛ дошел до полуфинала. Его выбил челябинский «Трактор» — 4:1 (12+).
Недавно писали, что в Самаре с 8-го по 10 августа пройдет Кубок губернатора по хоккею (12+).
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