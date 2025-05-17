Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля утвердить комплексные планы долгосрочного развития опорных населенных пунктов Арктической зоны.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: при разработке комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации рассмотреть возможность включения в эти планы мероприятий по перечню согласно приложению», — говорится в сообщении.