Путин дал поручения по развитию населенных пунктов в АЗРФ

«Правительству Российской Федерации: при разработке комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации рассмотреть возможность включения в эти планы мероприятий по перечню согласно приложению», — говорится в сообщении.