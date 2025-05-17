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В Крыму прошел дождь с песком из Северной Африки

В Крыму ночью прошел дождь с песком из Северной Африки.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Дождь с песком прошел ночью в Крыму, его принес в Крым южный циклон с севера Африканского континента, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.

«Да, Крым оказался в зоне действия южного циклона, в его теплой части. Этим объясняется пыльный шлейф и принос песка из районов Северной Африки», — сообщили в ведомстве.

Перенос песка на такие расстояния не является чем-то уникальным, отметили в гидрометцентре. В прошлый раз Крым оказался в области песочного шлейфа в конце апреля 2024 года.

В субботу в Симферополе и Крыму очень тепло, сильный ветер и сниженная прозрачность атмосферы — в воздухе пыльно. В воскресенье-понедельник, по словам метеорологов, в Крыму похолодает.