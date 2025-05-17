Альпинистка Вероника Зарипова из Уфы покорила очередной восьмитысячник

Вероника Зарипова из Уфы достигла вершины Лхотце, высота которой составляет 8516 метров, став первой женщиной из Башкирии, покорившей эту знаменитую гору. Этот подвиг стал очередной вехой в ее карьере альпинистки и вдохновляет многих на новые достижения.
Вероника не новичок в мире высокогорных восхождений. В 2022 году она уже прославилась, успешно покорив Эверест — самую высокую вершину планеты. А в 2024 году ей удалось взобраться на Манаслу, высота которого составляет 8163 метра.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.