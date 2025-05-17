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Альпинистка Вероника Зарипова из Уфы покорила очередной восьмитысячник

Альпинистка из Уфы покорила новую вершину.

Источник: Комсомольская правда

Вероника Зарипова из Уфы достигла вершины Лхотце, высота которой составляет 8516 метров, став первой женщиной из Башкирии, покорившей эту знаменитую гору. Этот подвиг стал очередной вехой в ее карьере альпинистки и вдохновляет многих на новые достижения.

Вероника не новичок в мире высокогорных восхождений. В 2022 году она уже прославилась, успешно покорив Эверест — самую высокую вершину планеты. А в 2024 году ей удалось взобраться на Манаслу, высота которого составляет 8163 метра.

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