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В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

В РФ учредят грантовую программу имени Чилингарова для экологических проектов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А. Н. Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.