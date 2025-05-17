В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

«Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А. Н. Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике», — говорится в перечне поручений.