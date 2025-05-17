В России учредят грантовую программу имени Чилингарова

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа об учреждении грантовой программы имени Чилингарова для поддержки экологических проектов молодежи.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ… подготовить проект указа президента Российской Федерации об учреждении грантовой программы им. А. Н. Чилингарова, направленной на поддержку молодежных инициатив в рамках реализации экологических, просветительских и научных проектов в Арктике», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 июля 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.