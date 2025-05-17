Россияне массово сдают кровь питомцев: сколько за это платят и как еще люди наживаются на животных

К сожалению, есть и те, кто использует животных в качестве приманки. Нередко под видом волонтеров, собирающих средства на приют для бродячих зверей, скрываются живодеры. Распространенный пример — попрошайки, которых можно встретить в людных местах: возле метро и вокзалов, в электричках. Рядом, как правило, мирно спит какойнибудь пес или копошатся в коробке котята (отсюда название «коробочники»), и характерная картонка с надписью типа «Помогите на корм животным». Сами звери чаще всего находятся под действием транквилизаторов. Помните: настоящие волонтеры никогда не занимаются сбором средств на улице. И уж тем более не станут таскать за собой по городу животное, о котором заботятся.