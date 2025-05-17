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Ростовскую область накроют сильнейшие магнитные бури

В конце мая в Ростовской области ожидаются магнитные бури.

Источник: Комсомольская правда

В конце мая Ростовскую область ожидают сильнейшие магнитные бури, сообщает специализированный сервис time-in. Согласно прогнозам, начиная с 22 числа, в регионе начнутся геомагнитные возмущения уровня, а к 26 мая солнечная активность начнет усиливаться.

Пик магнитных бурь придется на вечер 27 мая. Этот период продлится до конца месяца.

В связи с приближающимися магнитными бурями специалисты рекомендуют жителям региона больше гулять на свежем воздухе, проветривать помещения и заниматься дыхательной гимнастикой. Также важно следить за питанием: исключить жирную пищу и увеличить потребление овощей, что поможет снизить возможные негативные последствия воздействия магнитных полей.

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