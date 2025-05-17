Ростовскую область накроют сильнейшие магнитные бури

В связи с приближающимися магнитными бурями специалисты рекомендуют жителям региона больше гулять на свежем воздухе, проветривать помещения и заниматься дыхательной гимнастикой. Также важно следить за питанием: исключить жирную пищу и увеличить потребление овощей, что поможет снизить возможные негативные последствия воздействия магнитных полей.