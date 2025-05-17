Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2026—2028 годах средства на проектирование и строительство объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Якутии, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск 27 марта.
«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в 2026—2028 годах выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Тикси (Республика Саха (Якутия)), Диксон, Хатанга (Красноярский край), Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — сообщается в документе.
На сайте отмечается, что объекты должны проектироваться с учетом возможности совместного размещения подразделений МЧС России, Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) России, Росморречфлота и Федерального государственного бюджетного учреждения «Морская спасательная служба».