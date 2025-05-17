Путин поручил выделить средства на спасательную инфраструктуру на Ямале

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в 2026—2028 годах выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов аварийно-спасательной инфраструктуры в населенных пунктах Тикси (Республика Саха (Якутия)), Диксон, Хатанга (Красноярский край), Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ)», — сообщается в документе.