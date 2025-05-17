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Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

Путин: Роспотребнадзор должен участвовать в научных исследованиях в Арктике.

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике.

Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности», — говорится в перечне поручений.

Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года, далее — один раз в год.