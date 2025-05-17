Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

«Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности», — говорится в перечне поручений.