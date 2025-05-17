Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением “Российская академия наук” обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности», — говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года, далее — один раз в год.