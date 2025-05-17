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Путин дал поручения по финансированию медпомощи жителям Крайнего Севера

Путин поручил разработать механизм финансирования медпомощи на Крайнем Севере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медпомощи жителям Крайнего Севера.

Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск, которая состоялась 27 марта. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Выработать дополнительные механизмы финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера», — говорится в перечне поручений.

Согласно документу, срок исполнения — 1 июля, ответственный — премьер России Михаил Мишустин.