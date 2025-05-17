Вратарь «Динамо» Лунев рассказал, как нужно играть против Дзюбы из «Акрона»

«Нужно действовать, как с любой другой командой и опасным футболистом. Просто играть с ним поближе, не давать возможности во вратарской и свободного места, пространства. Нельзя позволять ему реализовывать сильные качества», — сказал голкипер «Динамо» Андрей Лунев «Матч ТВ».